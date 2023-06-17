Тему подсказал коллега, просматривая вместе со мной фотографии на портале KV.EE: «Куда делись из домов книги?» И в самом деле, не принимая во внимание вылизанные для продажи квартиры, где разве что глянцевый журнал лежит для глубины кадра, книг в наших домах и квартирах стало мало.
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Галерея ⟩ Как хранятся книги в квартирах жителей Эстонии: только реальные интерьеры
Почему в современных жилищах совсем не стало книжных полок, шкафов, стеллажей и других вместилищ для толстых и тонких, старых и новых, научных и художественных книг, мы знаем: люди стали читать обычные книги значительно меньше, перейдя на электронные носители. Да и модный минимализм в интерьере требует чистого пространства, голых крашеных стен, не загроможденных книжными полками.