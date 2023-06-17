Журналист: практически никто не может повлиять на решения правительства

По мнению Рууссаара, окончание весенней сессии Рийгикогу и опросы популярности партий показали, что оппозиция работает. «EKRE и Партия реформ - самые популярные партии, и я осмелюсь сказать, что это потому, что им удалось разделить мир на черное и белое. Неважно, кто черный, а кто белый, но оппозиция работает».

Фьюк предположил, что сегодняшние политики совершенно не заинтересованы в том, чтобы понять, какую роль должен играть парламент и политика по отношению к обществу. «Это не их дело, что общество думает о них, - сказал он и спросил: - Существует ли какое-либо вовлечение, которое является основополагающим для любой доброй традиции того, как должно работать законотворчество? Вовлеченность - это фикция, иллюзия. Возможно, ее вообще нет. Проводился ли анализ последствий того, к чему приведет то или иное решение? Это полностью отсутствует. Есть ли у политиков мандат на те действия, которые они предпринимают сегодня? Нет. Это однозначно означает, что их не волнует, оценит ли общество их действия или согласится с ними».