Журналист: практически никто не может повлиять на решения правительства

В программе Keskpäevatund на радио Kuku журналисты Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Игнар Фьюк обсудили, что ситуация в Рийгикогу говорит о политической культуре Эстонии.
По мнению Рууссаара, окончание весенней сессии Рийгикогу и опросы популярности партий показали, что оппозиция работает. «EKRE и Партия реформ - самые популярные партии, и я осмелюсь сказать, что это потому, что им удалось разделить мир на черное и белое. Неважно, кто черный, а кто белый, но оппозиция работает».
Фьюк предположил, что сегодняшние политики совершенно не заинтересованы в том, чтобы понять, какую роль должен играть парламент и политика по отношению к обществу. «Это не их дело, что общество думает о них, - сказал он и спросил: - Существует ли какое-либо вовлечение, которое является основополагающим для любой доброй традиции того, как должно работать законотворчество? Вовлеченность - это фикция, иллюзия. Возможно, ее вообще нет. Проводился ли анализ последствий того, к чему приведет то или иное решение? Это полностью отсутствует. Есть ли у политиков мандат на те действия, которые они предпринимают сегодня? Нет. Это однозначно означает, что их не волнует, оценит ли общество их действия или согласится с ними».
На уточнение Рууссаара, что мандат политика - это результат на выборах, Фьюк ответил: «Давайте будем немного точнее. Мы можем этим юридически защищать и обосновывать определенные позиции, но избирательный цикл очень длинный. Очень многое из того, что сегодня проталкивается в спешке, не было представлено на выборах. Это, конечно, не первый случай, когда что-то делается без мандата. Также и очень резкое повышение семейных пособий для определенного сегмента семей при предыдущем правительстве - на это тоже не было мандата. В то время это было давление со стороны "Отечества", которое вошло в правительство Каи Каллас в качестве шантажиста, предлагая, что если партнеры по коалиции не согласятся, то они сформируют новое правительство с Центристской партией и EKRE», - вспоминает Фьюк.
Хыбемяги поставил вопрос шире: кто сегодня в Эстонской Республике может повлиять на то, что делает правительство?
«Мы видим, что если у вас есть 60 голосов, вы прокатываете абсолютно все, и вам даже не нужно слушать возражения, потому что вы скрепляете законопроект вотумом доверия. Эта машина работает безотказно. Это означает, что Рийгикогу в данном случае полностью отодвинуто на второй план. Люди, которые по конституции имеют право на свободу совести, отдали свою совесть центральному аппарату партии», - сказал Хыбемяги.
«Поскольку Эстония поменяла законодательную власть на исполнительную, правительство больше не боится ни прессы, ни лоббистов гостиничного бизнеса, ни ректоров, ни банков. Единственные люди, у которых есть шанс повлиять на правительство, - это специалисты по связям с общественностью», - заявил он.
«Те, кто взял на себя посредничество в обществе - можно сказать, своего рода институциональные образования - эти несколько десятков человек, и они способны добиться каких-то реальных результатов. На мой взгляд, с точки зрения Эстонской республики сегодня очень печально и очень плохо, что у нас есть правительство, которое правит, как хочет, независимо от парламента и оппозиции, и есть небольшая группа посредников, которые передают им желания, заботы и жалобы общества».