Удивительно: в Риге и Вильнюсе цены на топливо выросли, а Таллинне не изменились

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизтопливо также была в Таллинне, а самая низкая – в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K цена на бензин 95-й марки осталась стабильной и в пятницу составляла 1,614 евро за литр, а цена дизтоплива выросла на 1,4 процента - до 1,454 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K цены на бензин 95-й марки выросли на 1,4 процента - до 1,489 евро за литр, а на дизельное топливо - на 1,6 процента до 1,309 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллинне цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо оставались стабильными и на конец этой рабочей недели составили 1,699 евро и 1,499 евро за литр соответственно.