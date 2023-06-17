Ученые рассказали, почему в Эстонии небывалая засуха

Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды (SEI) по случаю Дня опустынивания и засухи объяснил, почему в этом году в Эстонии небывалая засуха.
«Сильные засухи становятся все более частыми в Эстонии, не говоря уже об остальном мире. Эта тенденция не является редкостью и она связана с изменением климата», - считает старший эксперт SEI Tallinn Тийа Педусаар
«Хотя сценарии изменения климата прогнозируют увеличение количества осадков в Эстонии, это не означает, что в эстонских широтах не будет засух», - сказала Педусаар.
Она подчеркивает важность пространственного распределения воды. Есть явные признаки того, что распределение водных ресурсов Эстонии меняется, и весенние паводки становятся редким явлением.
Если в холодные зимы вода накапливается в виде льда и снега, то когда весной наступает оттепель, высокий уровень воды наполняет реки, озера и все другие водоемы и гарантирует достаточное количество воды для начала вегетационного периода. Таким образом, это помогает пополнить весенние запасы грунтовых вод и создает необходимые условия для роста растений. Однако уже более десяти лет не было продолжительной снежной зимы, чтобы весной наполнить водоемы водой. Зимы непостоянны, чередуются между заморозками и оттепелями, и, как правило, водоемы наполняются в более холодное время года. Это не способствует, а иногда даже препятствует сельскохозяйственной деятельности.
Когда нет осадков, как это случилось этой весной, наступает засуха. По данным Агентства окружающей среды, май в Эстонии был одним из самых сухих в истории. В Эстонии агрометеорологическая засуха наступает тогда, когда в течение вегетационного периода в среднем десять дней или более не выпадает осадков. По данным Агентства окружающей среды, среднее количество осадков в мае в Эстонии составило 12 миллиметров - лишь 28 процентов от среднегодовой нормы для мая. Во многих районах Эстонии вообще не зафиксировано осадков с 18 мая.
По данным Агентства окружающей среды, в Таллинне с мая до середины июня выпало 11,6 миллиметра осадков, что стало самым сухим периодом с мая до середины июня с тех пор, как в Таллинне начали регистрировать осадки в 1902 году. За исключением первых двух дней мая, метеостанция Харку зафиксировала всего 4,7 миллиметра осадков - столько, сколько испаряется за один солнечный день весной.
«Повышение температуры воздуха в связи с изменением климата приводит к еще более быстрому увеличению испарения, что, в свою очередь, усугубляет засуху», - объяснил старший эксперт SEI Tallinn Андреас Хой.
Чтобы здоровье, средства к существованию, экономические возможности и общее благосостояние людей не подвергались все большему влиянию засухи, SEI рекомендует двигаться к глобальной климатической нейтральности, но при этом повышать государственную устойчивость к меняющимся погодным условиям. Это включает в себя всестороннее картирование и обзор текущей ситуации.