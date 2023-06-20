ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Миллионы людей в стране-агрессоре живут без газа и в аварийном жилье

Я родилась и выросла на русском севере, в Архангельске. Это город с большой историей у Белого моря. С Таллинном его объединяет то, что туда тоже в свое время приезжал Петр I. Архангельск был самым крупным портовым городом и центром международной торговли в России до основания Петербурга. Также в Архангельской области родился известный ученый Михаил Ломоносов.

История ГУЛАГа в российских школах не преподается

Обо всем этом мне подробно рассказывали на уроках в школе. А еще о том, как богат наш регион лесами и как уникально Северное деревянное зодчество. О чем нам не рассказывали, так это о том, что все самые крупные добывающие предприятия моего региона были построены руками заключенных ГУЛАГа и раскулаченными крестьянами. А еще о том, что Соловецкие острова - это не только духовный центр с историческим монастырем, но и родина ГУЛАГов, где был открыт самый первый «лагерь особого назначения». О многом из этого я узнала уже после переезда в Эстонию просто потому, что в России об этом говорить не принято. Не только на уроках истории, но и за ужином в семейном кругу.