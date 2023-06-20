ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Миллионы людей в стране-агрессоре живут без газа и в аварийном жилье

Большинство новостей, доходящих до нас из России, поступают из Москвы, Кремля, кабинетов Путина и Пескова. Но что происходит за пределами столицы? Чем живут обычные российские регионы и их люди? Об этом на примере Архангельской области рассказывает выпускница Тартуского университета Анастасия Турусинова.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Я родилась и выросла на русском севере, в Архангельске. Это город с большой историей у Белого моря. С Таллинном его объединяет то, что туда тоже в свое время приезжал Петр I. Архангельск был самым крупным портовым городом и центром международной торговли в России до основания Петербурга. Также в Архангельской области родился известный ученый Михаил Ломоносов.
История ГУЛАГа в российских школах не преподается
Обо всем этом мне подробно рассказывали на уроках в школе. А еще о том, как богат наш регион лесами и как уникально Северное деревянное зодчество. О чем нам не рассказывали, так это о том, что все самые крупные добывающие предприятия моего региона были построены руками заключенных ГУЛАГа и раскулаченными крестьянами. А еще о том, что Соловецкие острова - это не только духовный центр с историческим монастырем, но и родина ГУЛАГов, где был открыт самый первый «лагерь особого назначения». О многом из этого я узнала уже после переезда в Эстонию просто потому, что в России об этом говорить не принято. Не только на уроках истории, но и за ужином в семейном кругу.
Когда я шесть лет назад переехала в Тарту, то первым делом пошла в Эстонский национальный музей. Меня в первую очередь заинтересовало здание: оно как будто бы всплывало из ниоткуда. Гуляя по музею, я обратила внимание на экран, на котором было изображение держащихся за руки людей. Это была интерактивная карта с черно-белыми фотографиями и видео людей, которые выстроились в очень длинную цепь.
О Балтийской цепочке 1989 года не рассказывают в российских школах, поэтому, придя домой, я начала взахлеб читать об этом в интернете. Я просто не могла поверить, что о таком масштабном событии до этого дня я не слышала ни слова. Написав всем своим друзьям и родственникам из России, я убедилась, что это не мои пробелы в знании школьной программы. В российской действительности этого события никогда не было. Я опросила своих друзей из Санкт-Петербурга, Сибири и Архангельска, представляющих разные поколения. Только один мой друг знал о Балтийской цепочке, потому что был в Рижском музее оккупации.
Для миллионов россиян газ в доме остается недостижимой мечтой
Жизнь в России - это жизнь в пузыре, в котором исторические факты замалчиваются, а о насущных проблемах говорить не принято. Так, например, в Архангельске, многие проблемы происходят из советских времен и до сих пор не нашли решения. Несмотря на то, что этот регион находится в европейской части России, для Архангельской области до сих пор стоит ребром вопрос подключения к газопроводу. В это сложно поверить, ведь Россия уже десятилетиями продает газ на экспорт в Европу и Китай.
Неужели власть не может обеспечить газом собственные регионы? Официальной достоверной информации об уровне газификации регионов России на сегодняшний день нет. В основном подключены только крупные города европейской части России, а если говорить о деревнях и даже городах областного значения, то нужно признать, что газификация остается на очень низком уровне.
Обещания региональных властей, новые программы Путина и старые программы времен президентства Медведева разбиваются о реалии дороговизны прокладки труб и коррупцию. Например, Архангельская область была включена в «Программу газификации регионов 2005-2007», на которую было выделено 35 млрд рублей (по сегодняшнему курсу это примерно 401,6 млн евро), однако чуда не случилось.
Сегодня власти обещают подключение к газопроводу в рамках уже новой «Программы газификации 2021-2025». Ее бюджет в 15 раз больше предыдущей программы и составляет 526 млрд рублей (6 млрд евро). Стоит понимать, что настолько раздутые цифры бюджета скорее говорят о росте коррупции, нежели о росте качества проводимых работ. Жители деревень этих денег не увидят, равно как и газа в собственных домах. Дело в том, что даже если ваше село входит в программу газификации, подключение газопровода конкретно к вашему дому может занять год, а то и больше.
Почему газификация важна? Это один из показателей, определяющих качество жизни людей. Другой подобный показатель - транспортная доступность. Вот, например, если вы поедете до Архангельска на поезде, то вас повезет не современная электричка, а советский тепловоз. Дело в том, что Северная железная дорога до сих пор полностью не электрифицирована, поэтому на определенных участках по ней могут передвигаться только устаревшие тепловозы. Я как сейчас помню этот особый запах вагона поезда, которым пропитана вся одежда к концу пути. К слову, железная дорога на Таллинн была электрифицирована еще в 1924 году.
Хорошая альтернатива поезду - самолет. Только вот с мая 2023 года главный аэропорт Архангельска закрыт на реконструкцию. Сейчас в городе только один действующий аэропорт «Васьково», который кажется, не изменился еще с советских времен.
Если вы все же доберетесь до Архангельска, то вас встретят развешанные по всему городу плакаты, приглашающие на контрактную службу на войну. Точнее, на «специальную военную операцию на Украине», ведь войной ее в России до сих пор запрещено называть. Такие плакаты висят сейчас по всей стране, даже в Москве.
В России никак не решается проблема аварийного жилья
Кроме того, гуляя по Архангельску, вы заметите много деревянной застройки. Вот только эти деревянные домики совсем не похожи на аккуратные эстонские. И разница не в свежеокрашенном заборе, а в том, что дома в Архангельске сходят со свай. Большинство деревянных домов признаны аварийным жильем, в котором опасно находиться, но люди там продолжают жить.
Вы можете себе представить, чтобы модные районы Тарту (Карлова и Супилинн) или Таллинна (Каламая) сегодня состояли бы из гниющих деревянных домов под риском обрушения? Вот и я после переезда в Эстонию все никак не перестаю удивляться, с каким трепетом здесь ухаживают за деревянной застройкой. В Тарту я живу в деревянном доме, которому больше ста лет, но выглядит он отлично.
А вот жителям Архангельска повезло меньше. Местные власти уже десятилетиями обещают расселить жильцов аварийного жилья и предоставить людям квартиры, но по разным причинам эти планы срываются из года в год. То выросла стоимость строительных материалов и выделенного несколько лет назад бюджета уже не хватает, то люди не хотят выезжать из аварийных домов и препятствуют реализации программы.
Только в самом городе Архангельск (без учета области) насчитывается 1400 аварийных домов, в которых живут больше 33 тысяч человек. Эта цифра сравнима, например, с населением эстонского Кохтла-Ярве.
В прошлом году Архангельская область получила 2,2 млрд рублей (примерно 25,2 млн евро) на программу переселения граждан из аварийного жилья. Однако в январе этого года местные власти заявили о необходимости дополнительных средств на сумму 3,7 млрд рублей или 42,5 млн евро. Эти раздутые цифры лишь говорят о процветании коррупции в регионе, ведь расселение идет очень медленными темпами.
Все это - лицо настоящей России. Ни сверкающая Красная площадь, ни прогулки по каналам Санкт-Петербурга, ни новенькая Олимпийская деревня в Сочи, ни репортажи российских новостей не расскажут вам правды. Сегодня Россия уничтожает города Украины и оккупирует ее территории, и в это же время она не в состоянии обеспечить своих же граждан нормальными условиями жизни. Это власть, которой безразлична человеческая жизнь, в глазах Кремля у человека нет прав, а у человеческой жизни нет ценности.