Видео ⟩ Техника сгорела дотла: в Риге перевернулся военный грузовик

В аварии на Рижской окружной дороге, из-за чего было блокировано движение, пострадала военная техника, пишет Rus.Tvnet.
Так, в аварию попала фура Scania с прицепом, перевозившая вездеход Bandvagn 206.
Другие транспортные средства в результате ДТП не пострадали.
В аварии пострадали два представителя Национальных вооруженных сил, они были доставлены в медучреждение для проведения проверки. Одного из них уже отпустили из больницы, тогда как состояние второго стабильное.
Atkal deg militārā tehnika, šoreiz uz Tallinas šosejas , satiksme bliķēta. #sadursme #sadursmelv #csng #avarija #paldiessekotajam #braucdrosi pic.twitter.com/G3nG14Obh0— Sadursme (@Sadursme_) June 17, 2023
Вызов в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил в 8:53. На месте происшествия было установлено, что тягач с прицепом лежит на боку, а гусеничная техника загорелась. Другие транспортные средства в аварии не пострадали.
Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
На месте происшествия работали 21 пожарный, пять автоцистерн, водовоз и спасательная машина.
После 14 часов движение было восстановлено.
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