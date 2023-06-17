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Видео ⟩ Техника сгорела дотла: в Риге перевернулся военный грузовик

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter" video/Sadursme

В аварии на Рижской окружной дороге, из-за чего было блокировано движение, пострадала военная техника, пишет Rus.Tvnet.

Так, в аварию попала фура Scania с прицепом, перевозившая вездеход Bandvagn 206.

Другие транспортные средства в результате ДТП не пострадали.

В аварии пострадали два представителя Национальных вооруженных сил, они были доставлены в медучреждение для проведения проверки. Одного из них уже отпустили из больницы, тогда как состояние второго стабильное.

Вызов в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил в 8:53. На месте происшествия было установлено, что тягач с прицепом лежит на боку, а гусеничная техника загорелась. Другие транспортные средства в аварии не пострадали.

Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

На месте происшествия работали 21 пожарный, пять автоцистерн, водовоз и спасательная машина.

После 14 часов движение было восстановлено.

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