Сегодня в Санкт-Петербурге вместе с огромным российским флагом были подняты флаги Советского союза и Российской империи, пишет издание «Бумага».
В Санкт-Петербурге появились гигантские флаги Советского союза и Российской империи, за их поднятием наблюдал Путин
У «Лахта-Центра» подняли гигантские флаги России, Советского Союза и Российской империи.
На 175-метровые флагштоки, установленные на берегу Финского залива за парком 300-летия, подняли сегодня три флага. Инициатор проекта - «Газпром».
За поднятием флагов с яхты наблюдал президент России Владимир Путин.