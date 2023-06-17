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В Санкт-Петербурге появились гигантские флаги Советского союза и Российской империи, за их поднятием наблюдал Путин

rus.postimees.ee
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В Санкт-Петербурге появились флаги Советского союза и Российской импери.
В Санкт-Петербурге появились флаги Советского союза и Российской импери. Фото: Pavel Lisitsyn

Сегодня в Санкт-Петербурге вместе с огромным российским флагом были подняты флаги Советского союза и Российской империи, пишет издание «Бумага».

У «Лахта-Центра» подняли гигантские флаги России, Советского Союза и Российской империи.

На 175-метровые флагштоки, установленные на берегу Финского залива за парком 300-летия, подняли сегодня три флага. Инициатор проекта - «Газпром».

За поднятием флагов с яхты наблюдал президент России Владимир Путин.

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