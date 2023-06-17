В Ида-Вирумаа из воды спасли пожилую женщину, она доставлена в больницу

Звонивший в Центр тревоги вытащил женщину, которая не подавала признаков жизни, на берег и начал делать массаж сердца. Прибывшая на место бригада скорой помощи продолжила реанимацию в сотрудничестве со спасателями из Силламяэ. В 15:03 машина скорой помощи увезла ее с пляжа. Женщина подавала признаки жизни, но была без сознания.

Спасатели напоминают, что прежде чем войти в воду, необходимо подумать, умеете ли вы плавать и насколько хорошо. Заходить в воду следует в специально отведенном месте, и нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Они также напоминают о необходимости следить за своим здоровьем в жаркую погоду. Следует ходить купаться с друзьями, чтобы вы могли присматривать друг за другом. Также полезно поговорить с пожилыми людьми об опасностях на воде и, по возможности, ходить с ними на пляж.