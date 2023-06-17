В эти выходные в Эстонском музее авиации в поселке Ланге в Тартумаа проходит самое впечатляющее и крупное авиашоу в странах Балтии. Но гвоздь программы, которым должен был стать американский бомбардировщик B-1 B, так и не прилетел.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Авиашоу в Музее авиации: люди целый день ждали американский бомбардировщик, но тот так и не прилетел
На субботнем авиашоу зрителям обещали впервые показать могучий американский самолет. Первоначально он должен был пролететь над Музеем авиации на высоте 300 метров в 12:45, но затем организаторы пообещали, что он прибудет после истребителей F-16. Однако самолет не прилетел даже после приземления истребителей, и в какой-то момент команда организаторов начала терять веру.