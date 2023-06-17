Сб, 17.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Авиашоу в Музее авиации: люди целый день ждали американский бомбардировщик, но тот так и не прилетел

Йенс Раавик Маргус Ансу
,
Facebook Twitter
Comments
Фото: Margus Ansu

В эти выходные в Эстонском музее авиации в поселке Ланге в Тартумаа проходит самое впечатляющее и крупное авиашоу в странах Балтии. Но гвоздь программы, которым должен был стать американский бомбардировщик B-1 B, так и не прилетел.

На субботнем авиашоу зрителям обещали впервые показать могучий американский самолет. Первоначально он должен был пролететь над Музеем авиации на высоте 300 метров в 12:45, но затем организаторы пообещали, что он прибудет после истребителей F-16. Однако самолет не прилетел даже после приземления истребителей, и в какой-то момент команда организаторов начала терять веру.

Выступление американского бомбардировщика B-1 B несколько раз откладывалось на неизвестный срок. «Я не знаю точно, почему бомбардировщик не прилетел. Он уже находился в воздушном пространстве Эстонии, но затем ему приказали развернуться. У нас нет надежды, что он прилетит завтра», - рассказал директор Музея Авиации Мати Меос.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх