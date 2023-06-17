Европейский центробанк опасается, что передача Украине прибыли от замороженных активов РФ подорвет доверие к евро

По данным издания, ЕЦБ считает, что передача процентов от российских активов может стать плохим сигналом для мировых рынков. Кроме того, ЕЦБ считает, что подобное решение побудит центральные банки стран, имеющие большие денежные резервы, «отвернуться» от евро, особенно если Евросоюз будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран «Большой семерки».

«Нет никаких разногласий в том, что это правильно с моральной точки зрения, но очень трудно понять, как это сделать. Нельзя просто обойти закон. И даже если найдется какое-то юридически обоснование, то неясно какие будут последствия у этого решения для статуса евро как мировой валюты», - сказал европейский дипломат.

Он также добавил, что Еврокомиссия может представить свои предложения, касающиеся российских активов, уже в этом месяце.