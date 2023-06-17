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Столкновение автомобиля и велосипедиста: полиция ищет свидетелей серьезного ДТП

rus.postimees.ee
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Больница в Пярну
Больница в Пярну Фото: Urmas Luik

Сегодня в 14:50 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Рижского шоссе и улицы Ванапарги в Пярну, где столкнулись легковой автомобиль Audi и велосипедист. Последний получил травмы и был доставлен в больницу.

Для выяснения обстоятельств происшествия свидетелей просят связаться с Пярнуским отделением полиции по адресу erkki.vainult@politsei.ee или по телефону 5099 531.

По данным полиции, свидетелем аварии стал молодой человек, который ехал на велосипеде недалеко от места происшествия. Его просят по возможности связаться с полицией.

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