Столкновение автомобиля и велосипедиста: полиция ищет свидетелей серьезного ДТП

Сегодня в 14:50 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Рижского шоссе и улицы Ванапарги в Пярну, где столкнулись легковой автомобиль Audi и велосипедист. Последний получил травмы и был доставлен в больницу.
Для выяснения обстоятельств происшествия свидетелей просят связаться с Пярнуским отделением полиции по адресу erkki.vainult@politsei.ee или по телефону 5099 531.
По данным полиции, свидетелем аварии стал молодой человек, который ехал на велосипеде недалеко от места происшествия. Его просят по возможности связаться с полицией.