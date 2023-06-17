Столкновение автомобиля и велосипедиста: полиция ищет свидетелей серьезного ДТП

Сегодня в 14:50 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Рижского шоссе и улицы Ванапарги в Пярну, где столкнулись легковой автомобиль Audi и велосипедист. Последний получил травмы и был доставлен в больницу.