Посетители торгового центра смогли увидеть уникальную эстонскую разработку

Сегодня посетители центра Т1 смогли ознакомиться с новой моделью созданного в Эстонии автомобиля на солнечных батареях Solaride, с которым эстонская команда осенью примет участие в чемпионате мира автомобилей на солнечных батареях в Австралии.
Команда Solaride присутствовала на семейном дне в атриуме Т1, где представила свой автомобиль и ответила на вопросы. Здесь было интересно посетителям всех возрастов. Среди прочего можно было попробовать свои силы на трассе с радиоуправляемыми машинками, а дети рисовали собственные машины будущего на солнечных батареях. Ведущим выступил актер Кристьян Люйс.
Solaride – это междисциплинарный образовательный проект для будущих специалистов, фокусирующийся на решении практических задач, сотрудничестве, а также программе обучения и наставничества Академии Solaride. В рамках проекта строится автомобиль на солнечных батареях, участвующий в конкурсе лучших университетов мира, который пройдет проверку на чемпионате мира автомобилей на солнечных батареях Bridgestone World Solar Challenge 2023 в Австралии.