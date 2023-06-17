Посетители торгового центра смогли увидеть уникальную эстонскую разработку

Команда Solaride присутствовала на семейном дне в атриуме Т1, где представила свой автомобиль и ответила на вопросы. Здесь было интересно посетителям всех возрастов. Среди прочего можно было попробовать свои силы на трассе с радиоуправляемыми машинками, а дети рисовали собственные машины будущего на солнечных батареях. Ведущим выступил актер Кристьян Люйс.