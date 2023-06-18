Фото и видео ⟩ Неожиданный наследник: американец, оказавшийся по работе в Эстонии, узнал, что он может стать владельцем замка

Весной этого года Лиелстраупский замок в соответствии с законом перешел к самоуправлению Цесисского края с обязательством восстановить его в течение 15 лет, но для этого требуются большие средства.

Два года назад интерес к этому месту проявил Якоб, потомок прежних владельцев замка, семьи фон Розен, который сейчас прибыл в Латвию и готов вернуть семейное имущество. Он живет в Майами, США, и работает в сфере возобновляемых источников энергии в компании, которая сотрудничает с Эстонией. Так он попал в Балтию и начал более внимательно изучать историю семьи.

Корни семьи в Латвии уходят в далекие времена Ливонии, когда замок был впервые упомянут в документах XIII века.

Эта семья почти всегда занималась сельским хозяйством в Лиелстраупе, пока в 1939 году они не были вынуждены переехать в Германию.

«Мой предок попал в лагерь ГУЛАГа во время красного террора. Так что наша семья уехала из этого региона в советское время и больше не вернулась», - говорит фон Розен.

«Я обнаружил факт, что в 1629 году мой предок сказал, что для семьи фон Розен не будет большего позора, чем потерять это имущество. Поэтому я поставил перед собой цель вернуть его», - добавил наследник.

Видео: Сюжет ReTV