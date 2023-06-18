Фото ⟩ Машины всмятку: невнимательность водителя привела к серьезной аварии

По словам находившегося на месте аварии полицейского Стена Труйи, водитель Seat при выезде на главную дорогу не обратил внимания на ехавший по той дороге автомобиль Škoda, и произошло столкновение.

Хотя автомобили после аварии были разбиты, и, судя по салону Seat, можно было ожидать очень серьезных последствий, по словам полицейского, все находившиеся в машинах люди, к счастью, выжили.