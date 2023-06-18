Фото ⟩ Машины всмятку: невнимательность водителя привела к серьезной аварии

На шоссе Йыхви-Тарту-Валга вблизи деревни Веду в субботу, 17 июня, около 16 часов столкнулись два автомобиля: Seat, выехавший со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу двигавшемуся по шоссе автомобилю Škoda.
По словам находившегося на месте аварии полицейского Стена Труйи, водитель Seat при выезде на главную дорогу не обратил внимания на ехавший по той дороге автомобиль Škoda, и произошло столкновение.
Хотя автомобили после аварии были разбиты, и, судя по салону Seat, можно было ожидать очень серьезных последствий, по словам полицейского, все находившиеся в машинах люди, к счастью, выжили.
«В каждой машине было по два человека. Кажется, никто серьезно не пострадал, может быть, только легкие травмы», - прокомментировал полицейский. Он добавил, что оба водителя были трезвы.