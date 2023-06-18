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ВИДЕО ⟩ ЧП в воздухе: дверь пассажирского самолета распахнулась прямо во время полета

Трийн Пальмипуу
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Пассажиры пережили опасный и шокирующий момент, когда через 30 минут после взлета дверь самолета распахнулась.

Среди других пассажиров на борту были участники популярной в Южной Америке группы Tierry, которые возвращались домой с концерта в Бразилии. Примерно через полчаса после взлета дверь аварийного выхода распахнулась.

Один из пассажиров заснял инцидент на рейсе между Сан-Луисом и Сальвадором. Большинство пассажиров не смотрят на дверь, чтобы избежать паники. В ролике видны плывущие облака, дующий в салоне ветер и люди, которые вцепились в подлокотники.

По имеющимся данным, пилот успокоил пассажиров перед тем, как совершить аварийную посадку в аэропорту Уго да Кунья Мачадо. К счастью, в леденящем кровь инциденте никто не пострадал.

На данный момент неизвестно, что именно стало причиной произошедшего в воздухе инцидента, начато расследование.

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