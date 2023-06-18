ВИДЕО ⟩ ЧП в воздухе: дверь пассажирского самолета распахнулась прямо во время полета

Среди других пассажиров на борту были участники популярной в Южной Америке группы Tierry, которые возвращались домой с концерта в Бразилии. Примерно через полчаса после взлета дверь аварийного выхода распахнулась.

Один из пассажиров заснял инцидент на рейсе между Сан-Луисом и Сальвадором. Большинство пассажиров не смотрят на дверь, чтобы избежать паники. В ролике видны плывущие облака, дующий в салоне ветер и люди, которые вцепились в подлокотники.

The aircraft of Brazilian singer and songwriter Tierry safely lands at São Luís Airport after the cargo door opens in flight. pic.twitter.com/VIx79ABtdX — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 14, 2023

По имеющимся данным, пилот успокоил пассажиров перед тем, как совершить аварийную посадку в аэропорту Уго да Кунья Мачадо. К счастью, в леденящем кровь инциденте никто не пострадал.