После заявления Путина о «частичной» мобилизации Россию покинули сотни тысяч жителей России. 24-летний Адриан также был одним из тех, кто пытался бежать. Трижды. В первый раз российская служба безопасности поймала его в аэропорту. Будучи гражданином России, Адриан получил повестку о мобилизации. Нужно было отправляться на фронт в Украину - «воевать за родину». Было запрещено выезжать из страны Путина. Однако есть маленький нюанс: настоящая родина Адриана - это Латвия, он - даугавпилчанин, а также гражданин Латвии. Мать - латышка, отец - русский. Довольно обычный случай в постсоветской Латвии, пишет Rus.TVNET.

В Даугавпилсе встретились с 23-летней Викторией, ее муж Адриан тогда был на работе. По понятным причина оба захотели остаться анонимными.