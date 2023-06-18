Исторический момент ⟩ Ученым удалось создать человеческий эмбрион из одной стволовой клетки. Как это возможно, а главное – зачем?

Стволовые клетки - это своеобразные «заготовки» организма, которые тот при необходимости «специализирует» - то есть превращает в клетки любых внутренних органов и тканей, по мере надобности.

Собственно, именно из стволовых клеток и состоит на ранних этапах развития весь эмбрион.

В данном случае ученым удалось «убедить» стволовую клетку превратиться в эмбрион родительского организма - только на самом раннем этапе его развития, когда весь зародыш состоит из одной-единственной оплодотворенной яйцеклетки.

Зачем это вообще нужно?

Синтетические эмбрионы, которым всего несколько дней или недель, могут помочь исследователям изучить самые ранние стадии человеческого развития - и, возможно, разрешить актуальную для многих пар проблему бесплодия.

Например, именно на самых начальных этапах беременность нередко внезапно обрывается без каких-либо очевидных причин.

В то же время возможности изучения человеческого зародыша внутри материнского организма - да еще и на самых ранних стадиях формирования эмбриона - крайне ограничены.

Изучение искусственных эмбрионов в лабораторных условиях поможет решить эту проблему и (среди прочего) лучше понять причину ранних выкидышей.

Как были решены этические и юридические проблемы?