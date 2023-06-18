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Уловка не прошла: государство отказалось проводить высокоскоростной интернет за 45 000 евро в пустующие гаражи

Марко Суурмяги
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Пустующие гаражи в деревне Соэ.
Пустующие гаражи в деревне Соэ. Фото: Elmo Riig

Довольно ветхие 16 гаражей и сараев в деревне Соэ Вильяндиской волости не смогут получить быстрое подключение к интернету с помощью государственного гранта в размере 45 000 евро, потому что после нескольких месяцев переговоров департамент и предприниматель пришли к пониманию, что такие расходы будут пустой тратой денег.

Государственный центр вспомогательных услуг (RTK), который принимает решение о размерах помощи государственной программы строительства высокоскоростного интернет-подключения, начал дополнительные переговоры с уже получившим субсидию предпринимателем. Это случилось после того как в феврале Sakala написал, что строительство с 17 отдельными объектами недвижимости в деревне Соэ - это не рядный дом, как можно было подумать, принимая решение о финансировании, а гаражный комплекс, немногим оставшимся пользователям которого определенно не нужен интернет.

Кроме того, совместно с Министерством экономики RTK решили существенно изменить условия очередного, нового тура заявок, чтобы избежать подобных случаев.

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