Уловка не прошла: государство отказалось проводить высокоскоростной интернет за 45 000 евро в пустующие гаражи

Государственный центр вспомогательных услуг (RTK), который принимает решение о размерах помощи государственной программы строительства высокоскоростного интернет-подключения, начал дополнительные переговоры с уже получившим субсидию предпринимателем. Это случилось после того как в феврале Sakala написал, что строительство с 17 отдельными объектами недвижимости в деревне Соэ - это не рядный дом, как можно было подумать, принимая решение о финансировании, а гаражный комплекс, немногим оставшимся пользователям которого определенно не нужен интернет.