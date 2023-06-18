«Меня отправляют в тюрьму»: иностранец шокирован своей поездкой в Эстонию

16 июня Каролин Клаузнер ждала в гости своего друга Язида, гражданина Саудовской Аравии, для которого это был бы первый визит в Эстонию. «Я долгое время жила за границей, сначала много лет в Испании, а затем моя жизнь и выбор профессии привели меня на Ближний Восток, я побывала в Кувейте, Саудовской Аравии и обосновалась в Бахрейне», - говорит Клаузнер, которая провела много лет на Ближнем Востоке, но недавно вернулась в Эстонию, чтобы обновить свое образование. Однако она продолжила дружить с молодым человеком из Саудовской Аравии Язидом.