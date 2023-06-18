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«Меня отправляют в тюрьму»: иностранец шокирован своей поездкой в Эстонию

rus.postimees.ee
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Konstantin Sednev

Эстонка, пригласившая друга на Иванов день и выпускной, говорит, что отказ другу во въезде в страну объяснялся недостаточным обоснованием необходимости визита. Местная жительница также обвиняет Департамент полиции и погранохраны (PPA) в невежливом обращении.

16 июня Каролин Клаузнер ждала в гости своего друга Язида, гражданина Саудовской Аравии, для которого это был бы первый визит в Эстонию. «Я долгое время жила за границей, сначала много лет в Испании, а затем моя жизнь и выбор профессии привели меня на Ближний Восток, я побывала в Кувейте, Саудовской Аравии и обосновалась в Бахрейне», - говорит Клаузнер, которая провела много лет на Ближнем Востоке, но недавно вернулась в Эстонию, чтобы обновить свое образование. Однако она продолжила дружить с молодым человеком из Саудовской Аравии Язидом.

«Язид учился в США и работает инженером на руководящей должности в своей родной стране. Язиду было приятно найти новых западных знакомых, с которыми можно поговорить о жизни в Америке, познакомить со своей родиной и показать ее с хорошей стороны», - говорит Клаузнер, которая хотела ответить гостеприимством на гостеприимство и познакомить своего друга также и с Эстонией.

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