Местные жители встревожены: VKG выбрала место для строительства нового завода

«Там есть очень хороший доступ и логистически экологически безопасный доступ к забору сырой воды, и мы можем широко использовать существующую инфраструктуру для транспортировки сырья и продукции», - сказала ERR руководитель по связям с общественностью VKG Ирина Боженко.

Однако, по словам компании, инвестиции в размере миллиарда евро будут зависеть от того, останутся ли разрешенные в Эстонии объемы вырубки на уровне последних лет. Если они упадут ниже десяти миллионов кубометров, то ресурсов для завода не хватит. По словам министра климата Кристена Михала, который положительно относится к строительству завода, важнее то, что лесная политика страны поощряет переработку древесины в Эстонии.

«Это должно быть целью политики, что если вы уже потребляете какой-то ресурс, то его нужно ценить, использовать как можно дольше. Это также должно быть целью лесной отрасли», - сказал Михал ERR.

Ближайшие жилые дома находятся в нескольких километрах от планируемого завода. Жители деревни Аа, расположенной по обеим сторонам шоссе Таллинн-Нарва, обеспокоены строительством.