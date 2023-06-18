Местные жители встревожены: VKG выбрала место для строительства нового завода

Viru Keemia Grupp (VKG) выбрала для размещения целлюлозного завода земельный участок по соседству со сланцевой промышленностью компании, пишет ERR.
«Там есть очень хороший доступ и логистически экологически безопасный доступ к забору сырой воды, и мы можем широко использовать существующую инфраструктуру для транспортировки сырья и продукции», - сказала ERR руководитель по связям с общественностью VKG Ирина Боженко.
Однако, по словам компании, инвестиции в размере миллиарда евро будут зависеть от того, останутся ли разрешенные в Эстонии объемы вырубки на уровне последних лет. Если они упадут ниже десяти миллионов кубометров, то ресурсов для завода не хватит. По словам министра климата Кристена Михала, который положительно относится к строительству завода, важнее то, что лесная политика страны поощряет переработку древесины в Эстонии.
«Это должно быть целью политики, что если вы уже потребляете какой-то ресурс, то его нужно ценить, использовать как можно дольше. Это также должно быть целью лесной отрасли», - сказал Михал ERR.
Ближайшие жилые дома находятся в нескольких километрах от планируемого завода. Жители деревни Аа, расположенной по обеим сторонам шоссе Таллинн-Нарва, обеспокоены строительством.
«Из жителей деревни, сколько я с ними ни разговаривала, никто этого не одобряет. Нашей деревне от этого ничего не будет, ничего хорошего мы не видим. Будут ездить грузовые машины, большие трубы, все эти вещи будут мешать нашей спокойной жизни. Те жители деревни, с которыми я общалась, не одобряют это строительство», - сказала ERR старейшина села Аа Хельми Сибритс.