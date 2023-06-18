Фото и видео ⟩ В Астане вооруженный человек захватил заложников в отделении банка

«В здании "Каспий Банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с людьми. По предварительным данным, он вооружен», - сообщает полиция. С захватчиком стали вести переговоры.

Telegram-канал «Астана - Что? Где? Когда?» сообщает, что у захватчика пистолет. «Он требует перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение требований дает три часа и угрожает убить заложников», - говорится в сообщении Telegram-канала.

Пресс-служба «Каспий банка» заявила, что в момент захвата отделения в нем не было посетителей. По предварительной информации, вооруженный мужчина удерживает в банке семь сотрудниц и охранника. Казахстанское издание Orda опубликовало фотографию с подписью: «Так сейчас выглядит ситуация изнутри банка».

Shot сообщает, что силовикам удалось выяснить личность мужчины. Это 30-летний Алихан Мурадов, у которого ранее были проблемы с кредитом.

Незадолго до двух часов по эстонскому времени МВД Республики Казахстан сообщило, что полиция задержала захватчика, все заложники освобождены.

«Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен! Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали», - сообщает полиция.