ВИДЕО ⟩ В Астане вооруженный человек захватил заложников в отделении банка

В столице Казахстана в Астане вооруженный человек взял в заложники находившихся в отделении банка людей, сообщает в соцсетях местная полиция.
«В здании "Каспий Банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, он вооружен», - сообщает полиция.
На месте работает полиция. Требования захватчика неизвестны, с ним ведут переговоры.
По предварительной информации, в банке было семь человек. Жителей дома, в котором находится банк, попросили покинуть квартиры.
Telegram-канал «Астана - Что? Где? Когда?» сообщает, что, по предварительной информации, захватчику лет 30. У него пистолет. «Он требует перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение требований дает три часа и угрожает убить заложников», - говорится в сообщении Telegram-канала. В МВД не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.
По их данным, в заложниках семь девушек и один охранник. Банк утверждает, что внутри только работники, клиентов нет.