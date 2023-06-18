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ВИДЕО ⟩ В Астане вооруженный человек захватил заложников в отделении банка

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rus.postimees.ee
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В столице Казахстана в Астане вооруженный человек взял в заложники находившихся в отделении банка людей, сообщает в соцсетях местная полиция. 

«В здании "Каспий Банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, он вооружен», - сообщает полиция.

На месте работает полиция. Требования захватчика неизвестны, с ним ведут переговоры.

По предварительной информации, в банке было семь человек. Жителей дома, в котором находится банк, попросили покинуть квартиры.

Telegram-канал «Астана - Что? Где? Когда?» сообщает, что, по предварительной информации, захватчику лет 30. У него пистолет. «Он требует перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение требований дает три часа и угрожает убить заложников», - говорится в сообщении Telegram-канала. В МВД не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

По их данным, в заложниках семь девушек и один охранник. Банк утверждает, что внутри только работники, клиентов нет. 

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