ВИДЕО ⟩ В Астане вооруженный человек захватил заложников в отделении банка

Telegram-канал «Астана - Что? Где? Когда?» сообщает, что, по предварительной информации, захватчику лет 30. У него пистолет. «Он требует перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение требований дает три часа и угрожает убить заложников», - говорится в сообщении Telegram-канала. В МВД не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.