Глобальное потепление принесло финским фермерам новый серьезный повод для беспокойства

«За моей спиной, наверное, около 20-30 гектаров, их легко съесть за день», - сказал AFP фермер Кари Пеконен.

В Восточной Финляндии изменение климата заставляет местных фермеров вступать в конфликт с дикой природой.

«Многие фермеры в этом районе полностью потеряли веру в справедливость общества», - сказал Пеконен.

Два десятилетия назад лишь несколько казарок останавливались в Финляндии, мигрируя на север из мест зимовки в Нидерландах, Германии и других странах в Арктику, где они размножаются. Теперь, однако, в Финляндии их сотни тысяч.

Это привело к жесткой конкуренции за пахотные земли между казарками и фермерами.

По словам Пеконена, казарки теперь съедают около 85 процентов лугов, которые он использует для кормления коров, поэтому он теряет около двух третей своего дохода.

Он указал на землю и сказал, что сейчас трава должна быть до голени. Но вместо этого остались только стебли.

«Это непосильное бремя для этого региона», - сказал он.

Пеконен - фермер в третьем поколении, которому пришлось отказаться от многих своих коров: два года назад у него было 300 коров, сейчас - менее ста.

Этот год определит, что он будет делать в будущем.

Миграция радикально изменилась