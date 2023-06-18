Глобальное потепление принесло финским фермерам новый серьезный повод для беспокойства

Десятки тысяч голодных казарок портят пышные поля Финляндии.
«За моей спиной, наверное, около 20-30 гектаров, их легко съесть за день», - сказал AFP фермер Кари Пеконен.
В Восточной Финляндии изменение климата заставляет местных фермеров вступать в конфликт с дикой природой.
«Многие фермеры в этом районе полностью потеряли веру в справедливость общества», - сказал Пеконен.
Два десятилетия назад лишь несколько казарок останавливались в Финляндии, мигрируя на север из мест зимовки в Нидерландах, Германии и других странах в Арктику, где они размножаются. Теперь, однако, в Финляндии их сотни тысяч.
Это привело к жесткой конкуренции за пахотные земли между казарками и фермерами.
По словам Пеконена, казарки теперь съедают около 85 процентов лугов, которые он использует для кормления коров, поэтому он теряет около двух третей своего дохода.
Он указал на землю и сказал, что сейчас трава должна быть до голени. Но вместо этого остались только стебли.
«Это непосильное бремя для этого региона», - сказал он.
Пеконен - фермер в третьем поколении, которому пришлось отказаться от многих своих коров: два года назад у него было 300 коров, сейчас - менее ста.
Этот год определит, что он будет делать в будущем.
Миграция радикально изменилась
Чтобы защитить свой урожай, не причиняя вреда птицам, фермеры экспериментировали с лазерными пушками на солнечных батареях, которые отпугивают птиц, дронами, которые действуют как хищники, и даже громкоговорителями, которые воспроизводят панические крики самих птиц.
Однако, по мнению экспертов, результаты оказались противоречивыми, так как казарки быстро учатся игнорировать угрозы.
Как и многие перелетные птицы, черно-белая белощекая казарка среднего размера особенно чувствительна к изменению климата.
Каждую весну казарки мигрируют с мест зимовки в континентальной Европе, чтобы отложить яйца в тундре на арктических островах Новая Земля в России и в Шпицбергене в Норвегии. Весной казарки предпочитают кормиться как можно ближе к своим северным местам размножения, прежде чем отправиться в свое последнее путешествие через Северный Ледовитый океан.
Холодная весна в северной Европе означала, что казарки готовились к путешествию на юг. Но потепление вынуждает стада мигрировать на север. «Миграционные остановки мигрирующих белощеких казарок радикально изменились, - объясняет научный руководитель природоохранной организации BirdLife Теэму Лехтиниеми.
Хотя причин для нового маршрута много, например, упадок сельского хозяйства на российской стороне Карелии, наиболее важным фактором является потепление климата. «Благодаря глобальному потеплению лучшее место для подготовки к последнему путешествию - это движение все дальше и дальше на север», - сказал Лехтиниеми.
Белощекие казарки оказались на грани исчезновения в 1970-х годах, когда их численность сократилась примерно до 10 000 особей, в основном из-за охоты. С тех пор этот вид охраняется международными договорами, и их численность превысила миллион.
Ущерб исчисляется миллионами
Когда весны были холоднее, казарки готовились к путешествию через Арктику в южную Балтику, где много полей.
Но в финской Карелии пахотных земель меньше, поэтому нагрузка на фермеров больше.
Как и многие другие, Пеконен хочет положить конец защите казарок и восстановить охоту. «Ни у кого нет ресурсов, чтобы постоянно преследовать их, - сказал он. - Весной это невыполнимая задача, потому что тогда приходится еще и заниматься обработкой земли».
Однако Лехтинием говорит, что не считает это жизнеспособным решением, добавляя: «Казарки прилетят и в будущем, их много, и им нужно где-то кормиться».
Поскольку этот вид находится под охраной, государство должно выплачивать компенсацию за ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, который только в восточной Финляндии составляет более трех миллионов евро в год.
Финский институт природных ресурсов рассматривает возможность выделения некоторых полей только для казарок.
Пеконен отметил, что многие фермеры в регионе уже сдались.
«Каждый должен подумать, готов ли он работать за треть зарплаты. Почему мы должны это делать? - спросил Пеконен. - Посмотрим, когда наступит голод, и преподадим людям урок».