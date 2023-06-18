Полиция нашла пропавшую 94-летнюю Веру

Сегодня в 11.20 в Центр тревоги поступило сообщение, что 94-летняя Вера покинула дом по уходу в Тапа в 9.30 утра. В силу состояния здоровья она может неадекватно воспринимать окружающий мир.

Вера была найдена, и, к счастью, с ней все в порядке. Ее нашли люди, которые пришли помочь в поисках. Веру нашли возле дома престарелых, она упала и не могла подняться. Медики оказали пожилой женщине, которая лежала несколько часов, первую помощь и отвезли ее в больницу для дальнейшего обследования.