Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую 94-летнюю Веру

Сегодня в 11.20 в Центр тервоги поступило сообщение, что 94-летняя Вера покинула дом по уходу в Тапа в 9.30 утра. В силу состояния здоровья она может неадекватно воспринимать окружающий мир.

Полиция прочесала окрестности в поисках пропавшей и проверила места, куда она могла уйти. К сожалению, Вера до сих пор не найдена.

Рост Веры около 180 см, у нее худощавое телосложение и короткие седые волосы. Она была в желтой футболке и оранжевой флиске, а также в серых спортивных штанах. Известно, что Вера любит общаться с людьми и может попросить подвезти ее куда-нибудь на машине.