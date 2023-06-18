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Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую 94-летнюю Веру

rus.postimees.ee
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Фото: PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 94-летней Веры, которая сегодня, 18 июня, утром покинула дом по уходу в Тапа.

Сегодня в 11.20 в Центр тервоги поступило сообщение, что 94-летняя Вера покинула дом по уходу в Тапа в 9.30 утра. В силу состояния здоровья она может неадекватно воспринимать окружающий мир.

Полиция прочесала окрестности в поисках пропавшей и проверила места, куда она могла уйти. К сожалению, Вера до сих пор не найдена.

Рост Веры около 180 см, у нее худощавое телосложение и короткие седые волосы. Она была в желтой футболке и оранжевой флиске, а также в серых спортивных штанах. Известно, что Вера любит общаться с людьми и может попросить подвезти ее куда-нибудь на машине.

Полиция просит всех, кто видел Веру или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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