В июле и августе в Таллинне пройдут бесплатные занятия по йоге и бачате

В июле и августе можно будет принять участие в бесплатных занятиях йогой и в обучении бачате в парке Хирве и на пляже Инглиранд.
По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, найдутся активные занятия на любой вкус независимо от возраста, подготовки или состояния здоровья.
«В мае на Певческом поле проходили тренировки по диск-гольфу и раз в неделю по бегу. Теперь, когда наступила настоящая летняя жара, мы ждем всех интересующихся йогой в парке Хирве и очень рады, что все больше и больше людей находят дорогу и к Инглиранду, где проходят тренировки по бачате. Мы продолжим и спортивные утренники для детей, чтобы занятия с самого начала становились радостью, - сказала Хауканымм. - Активный отдых на свежем воздухе вкупе с положительными эмоциями и хорошими собеседниками - лучший способ насладиться летними вечерами в год движения».
Тренировки по йоге пройдут 4, 11, 18 и 25 июля и 1, 8, 15, 22, 29 августа, они будут начинаться в парке Хирве в 19:00.
Тренировки по бачате пройдут 6, 13, 20, 27 июля и 3, 10, 17, 24 и 31 августа. Место встречи - Инглиранд, тренировки начинаются в 19:00.
Спортивные детские игровые утренники пройдут 9 июля в парке Лембиту, 23 июля в парке Фалька, 6 августа в Полицейском парке и 13 августа в парке Вайкне.