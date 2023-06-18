В июле и августе в Таллинне пройдут бесплатные занятия по йоге и бачате

«В мае на Певческом поле проходили тренировки по диск-гольфу и раз в неделю по бегу. Теперь, когда наступила настоящая летняя жара, мы ждем всех интересующихся йогой в парке Хирве и очень рады, что все больше и больше людей находят дорогу и к Инглиранду, где проходят тренировки по бачате. Мы продолжим и спортивные утренники для детей, чтобы занятия с самого начала становились радостью, - сказала Хауканымм. - Активный отдых на свежем воздухе вкупе с положительными эмоциями и хорошими собеседниками - лучший способ насладиться летними вечерами в год движения».