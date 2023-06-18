Не упустите возможность! ⟩ Семь счастливчиков смогут отправиться по обмену в Японию

Молодежи предлагается подать заявку на участие в международном молодежном обмене в рамках программы INDEX 2023, реализуемой по инициативе Кабинета министров Японии. Помимо Эстонии в программе участвуют молодые люди из Дании, Доминиканской Республики, Перу и Японии.

Целью молодежного обмена является повышение межкультурной солидарности и совместный поиск решений для глобального развития сообществ. В этом году в центре внимания будет использование инфотехнологий.

Поездка эстонской молодежи в Японию состоится 15-25 октября. Молодежному обмену будет предшествовать виртуальная встреча в начале сентября. Рабочий язык английский. Расходы, связанные с поездкой и программой, берет на себя организатор, а отправной точкой поездки станет Таллинн.

Претенденты на молодежный обмен должны участвовать в полной программе молодежного обмена, которая состоит из подготовительной встречи, выездной программы в Японии и итоговой встречи молодежного обмена; участники поездки должны сотрудничать с молодежью и руководителем группы, активно участвовать в дискуссионных сессиях, в том числе брать на себя ответственность за выполнение мероприятий, согласованных с координатором программы; знать эстонскую культуру и жизнь молодежи, уметь бегло и представительно ознакомить с Эстонией, интересоваться Японией, такой кандидат не должен ранее посещать Японию для учебы или стажировки.

Нужно также интересоваться тематикой программы и страны-участницы; иметь хорошие знания английского языка; оставить отзыв организаторам; быть здоровым, готовым к сотрудничеству и дисциплинированным; иметь компьютер и доступ в Интернет для участия в виртуальной встрече перед молодежным обменом; соблюдать пограничные меры против инфекционных заболеваний, когда такие меры реализуются. У выбранных участников программы организатор попросит письмо-подтверждение об их полном участии и более подробную информацию о состоянии здоровья.

Для подачи заявки необходимо заполнить резюме и форму согласия, а также написать мотивационное письмо и отправить их на адрес электронной почты kristiina.valk@harno.ee не позднее 23.59 27 июня. Поступившие позже заявки рассматриваться не будут.