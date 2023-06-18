Фото ⟩ По телу пробежала дрожь: по двору жилого дома разгуливал незваный гость

Каково же было удивление семьи из деревни Пийганди в волости Канепи, когда они вечером заметили бродящую по их саду рысь.
Животное появилось перед людьми в понедельник около 21.30. По словам семьи, это была красивая и крупная представительница семейства кошачьих. Незадолго до визита дикого зверя хозяин в саду окорял бревно и всего десятью минутами ранее впустил свою кошку в дом.
Семья наблюдала за рысью через большое окно террасы их дома. Храбрый зверь прошел мимо них в нескольких метрах, и семья считает, что рысь должна была видеть людей, но явно ничего не боялась. Глава семейства все-таки успел схватить телефон и сфотографировать нежданного гостя.
Жители этого хутора этой зимой также видели рысь возле своего дома, но в тот раз она была на расстоянии 150-200 метров. Однако от нынешнего близкого знакомства у членов семьи от страха по телу пробежала дрожь.
«Красивое животное, но дома его видеть не хочется. Это не хорошо. Когда зимой мы видели рысь издалека, это было круто, а сейчас... У нас есть кошка, у нас есть домашние животные. На самом деле было довольно страшно», - подытожили встречу с рысью члены семьи.