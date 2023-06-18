Фото ⟩ По телу пробежала дрожь: по двору жилого дома разгуливал незваный гость

Животное появилось перед людьми в понедельник около 21.30. По словам семьи, это была красивая и крупная представительница семейства кошачьих. Незадолго до визита дикого зверя хозяин в саду окорял бревно и всего десятью минутами ранее впустил свою кошку в дом.

Семья наблюдала за рысью через большое окно террасы их дома. Храбрый зверь прошел мимо них в нескольких метрах, и семья считает, что рысь должна была видеть людей, но явно ничего не боялась. Глава семейства все-таки успел схватить телефон и сфотографировать нежданного гостя.

Жители этого хутора этой зимой также видели рысь возле своего дома, но в тот раз она была на расстоянии 150-200 метров. Однако от нынешнего близкого знакомства у членов семьи от страха по телу пробежала дрожь.