По данным Евростата, выбросы углекислого газа (CO2) от сжигания ископаемого топлива - нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля и торфа - для использования в качестве электроэнергии на территории Евросоюза достигли 2,4 гигатонн в 2022 году, что на на 2,8 процента меньше, чем в 2021 году. В то же время в Эстонии показатель увеличился.
Благодаря энергетическому кризису в прошлом году в ЕС сократились выбросы CO2. В Эстонии показатель увеличился
Выбросы CO2 от использования электроэнергии вносят основной вклад в потепление климата и составляют около 75% всех антропогенных выбросов парниковых газов в ЕС, сообщает Eurostat.
В 2022 году выбросы CO2 от использования электроэнергии снизились в 17 государствах-членах ЕС. Наибольшее снижение было зафиксировано в Нидерландах - 12,8%, за ними следуют Люксембург - 12%, Бельгия - 9,7% и Венгрия - 8,6%. Наибольшее увеличение выбросов произошло в Болгарии - на 12%, за ней следуют Португалия - 9,9% и Мальта - 4,1%. Эстония заняла четвертое место по темпам роста - 3,9%.
Только на Германию приходится четверть всех выбросов CO2 от сжигания ископаемого топлива для получения энергии в ЕС. За ней следуют Италия и Польша с 12,4% и Франция с 10,7%.
В 2022 году совокупные данные показывают, что выбросы CO2 от твердого ископаемого топлива несколько увеличились на уровне ЕС, а выбросы от нефти и нефтепродуктов остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Выбросы CO2 от природного газа значительно сократились, на 13 процентных пунктов, что, по данным Eurostat, отражает усилия, предпринятые государствами-членами для достижения цели добровольного сокращения спроса на газ, установленной в августе 2022 года.