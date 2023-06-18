Благодаря энергетическому кризису в прошлом году в ЕС сократились выбросы CO2. В Эстонии показатель увеличился

Выбросы CO2 от использования электроэнергии вносят основной вклад в потепление климата и составляют около 75% всех антропогенных выбросов парниковых газов в ЕС, сообщает Eurostat.

В 2022 году выбросы CO2 от использования электроэнергии снизились в 17 государствах-членах ЕС. Наибольшее снижение было зафиксировано в Нидерландах - 12,8%, за ними следуют Люксембург - 12%, Бельгия - 9,7% и Венгрия - 8,6%. Наибольшее увеличение выбросов произошло в Болгарии - на 12%, за ней следуют Португалия - 9,9% и Мальта - 4,1%. Эстония заняла четвертое место по темпам роста - 3,9%.

Только на Германию приходится четверть всех выбросов CO2 от сжигания ископаемого топлива для получения энергии в ЕС. За ней следуют Италия и Польша с 12,4% и Франция с 10,7%.