До 30 градусов: в понедельник жара не спадет

В ночь на понедельник на западе и юге страны ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, по остальным регионам малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 3-10, на северном побережье порывами до 14 м/с.
Днем малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам местами возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью 12-17, днем 23-29, на побережье местами 18 градусов тепла.