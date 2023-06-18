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До 30 градусов: в понедельник жара не спадет

BNS
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Жара. Иллюстративное фото
Жара. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В ночь на понедельник на западе и юге страны ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, по остальным регионам малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 3-10, на северном побережье порывами до 14 м/с.

Днем малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам местами возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью 12-17, днем 23-29, на побережье местами 18 градусов тепла.

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