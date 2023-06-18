До 30 градусов: в понедельник жара не спадет

В ночь на понедельник на западе и юге страны ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, по остальным регионам малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 3-10, на северном побережье порывами до 14 м/с.