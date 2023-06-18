Эстонская теннисистка выиграла турнир WTA в Великобритании

Теннисистка Ингрид Нил, которая с весны играет под эстонским флагом, выиграла турнир Nottingham WTA 250 вместе с норвежкой Ульрикке Эйкер. В финале женского парного разряда фаворитки Хизер Уотсон и Харриет Дарт потерпели поражение со счетом 7:6, 5:7, 10:8.
В последние несколько недель Нил находится в отличной форме: на прошлой неделе она и тайванька Фанг-Хсиен Ву были непобедимы на турнире WTA 125 в Хорватии. На этот раз норвежка выиграла еще более сложный матч с Эйкер.
В финале Нил и Эйкер были небольшими аутсайдерами, а фаворитами - англичанки. Несмотря на это, дуэт Нил и Эйкер начал матч лучше, так как первый сет был обращен в их пользу в быстрой заключительной партии, которую они выиграли со счетом 8:6.
Во втором сете Уотсон и Дарт быстро взяли инициативу в свои руки. При равном счете 1:1 они взяли подачу соперника и одержали победу в сете. Уступая 3:4, Нил и Эйкер все же сумели сделать брейк и сравнять счет. Концовка сета все же осталась за фаворитами, которые в итоге одержали победу со счетом 7:5.
Таким образом, исход игры решила быстрая финальная игра, в которой для победы нужно было набрать 10 очков. Нил и Эйкери быстро проиграли, но при смене сторон вели 6:4. Это преимущество они не упустили, и в итоге заработали победу со счетом 10:8.