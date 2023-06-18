Эстонская теннисистка выиграла турнир WTA в Великобритании

В последние несколько недель Нил находится в отличной форме: на прошлой неделе она и тайванька Фанг-Хсиен Ву были непобедимы на турнире WTA 125 в Хорватии. На этот раз норвежка выиграла еще более сложный матч с Эйкер.

В финале Нил и Эйкер были небольшими аутсайдерами, а фаворитами - англичанки. Несмотря на это, дуэт Нил и Эйкер начал матч лучше, так как первый сет был обращен в их пользу в быстрой заключительной партии, которую они выиграли со счетом 8:6.

Во втором сете Уотсон и Дарт быстро взяли инициативу в свои руки. При равном счете 1:1 они взяли подачу соперника и одержали победу в сете. Уступая 3:4, Нил и Эйкер все же сумели сделать брейк и сравнять счет. Концовка сета все же осталась за фаворитами, которые в итоге одержали победу со счетом 7:5.