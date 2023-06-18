Со следующего года водителей четырехколесных мопедов могут обязать получать права

«Но будет также дано переходное время, чтобы все те люди, кто сегодня ездят на мопедах или автомобилях-мопедах, не остались бы без возможности управлять ими. Пока что мы планируем, что переходный период будет 5 лет», - объяснил завотделом Министерства экономики Маргус Тяхепыльд.