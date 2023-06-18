Экстремальные виды спорта, уличное искусство, творческие занятия: стартует серия летних фестивалей для молодежи

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, организация досуга детей и молодежи необходима для того, чтобы дать им возможность саморазвития, а также предупредить возможные проступки, вызванные скукой. «Третий год подряд молодежь участвует в планировании и проведении фестивалей, что означает, что они могут сами участвовать в создании таких летних каникул, которые им нравятся. Несмотря на то, что многие мероприятия во время школьных каникул являются платными, в столице есть и такие, которые не требуют затрат. Например, молодежные фестивали в разных частях города проводятся бесплатно», - отметил Андрей Канте.

В этом году летние фестивали будут посвящены экстремальным видам спорта, уличному искусству и творческим занятиям.

Молодежный фестиваль, который пройдет в понедельник 19 июня с 12 до 18 часов на пляже Инглиранд, предложит спортивные и пляжные мероприятия - от обучения катанию на SUP до шоу научного театра. Во второй половине дня можно будет заняться зумбой и принять участие в танцевальной вечеринке.

На фестивале Kopli Session, который будет проходить 22 июля с 13 до 19 часов в молодежном центре Пыхья-Таллинна, любители экстремального спорта получат возможность продемонстрировать головокружительные трюки на BMX, а зрителям - насладиться этим зрелищем. В соревнованиях будут участвовать две возрастные группы, а лучшим участникам будут вручены призы.