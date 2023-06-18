В понедельник на пляже Инглиранд будет дан старт серии летних таллиннских фестивалей для молодежи, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Экстремальные виды спорта, уличное искусство, творческие занятия: стартует серия летних фестивалей для молодежи
По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, организация досуга детей и молодежи необходима для того, чтобы дать им возможность саморазвития, а также предупредить возможные проступки, вызванные скукой. «Третий год подряд молодежь участвует в планировании и проведении фестивалей, что означает, что они могут сами участвовать в создании таких летних каникул, которые им нравятся. Несмотря на то, что многие мероприятия во время школьных каникул являются платными, в столице есть и такие, которые не требуют затрат. Например, молодежные фестивали в разных частях города проводятся бесплатно», - отметил Андрей Канте.
В этом году летние фестивали будут посвящены экстремальным видам спорта, уличному искусству и творческим занятиям.
Молодежный фестиваль, который пройдет в понедельник 19 июня с 12 до 18 часов на пляже Инглиранд, предложит спортивные и пляжные мероприятия - от обучения катанию на SUP до шоу научного театра. Во второй половине дня можно будет заняться зумбой и принять участие в танцевальной вечеринке.
На фестивале Kopli Session, который будет проходить 22 июля с 13 до 19 часов в молодежном центре Пыхья-Таллинна, любители экстремального спорта получат возможность продемонстрировать головокружительные трюки на BMX, а зрителям - насладиться этим зрелищем. В соревнованиях будут участвовать две возрастные группы, а лучшим участникам будут вручены призы.
В августе нас ожидают три фестиваля. Первый из них пройдет 19 августа, с 12 до 18 часов на мультифункциональной спортивной площадке в Хааберсти и будет посвящен уличной культуре. Те, кто интересуется уличным искусством, смогут попробовать свои силы в рисовании краской из пульверизатора. Любители экстремальных видов спорта смогут посоревноваться в скорости - на самокатах и в ловкости - в паркуре. Команда специалистов из Brain Games проведет веселые игры, которые заинтересуют и молодежь, и людей постарше. Можно будет поиграть в крокет, спайкбол и массу других увлекательных игр.
25 августа состоится общегородская Ночь культуры, во время которой жителей приглашают принять участие в тематических экскурсиях и мастер-классах, посетить выставки и концерты, а также просто прогуляться по городу в конце лета. Впервые в молодежном центре Пирита-Козе с 16 до 20 часов будет проходить молодежный фестиваль, в рамках которого молодые люди смогут поучаствовать в мастер-классах по стрит-арту, уличным танцам и езде на самокатах. Помимо экстремальных развлечений, мероприятие также будет посвящено средствам защиты и безопасному вождению. Гостей мероприятия приглашают принять участие в увлекательных научных экспериментах и рисовании мелками.
Финальным аккордом серии летних фестивалей станет фестиваль, который состоится 26 августа в парке Кивила. В течение всего дня основное внимание будет уделено спортивным мероприятиям. Можно будет потренироваться удерживать равновесие и отрабатывать трюки на слэклайне или заняться йогой. Любители паркура смогут отточить скорость, мастерство и стиль. Также можно будет принять участие в турнире по уличному баскетболу и продемонстрировать трюки на скейте и самокате. Завершит день фестиваль корейской поп-музыки, или K-pop.
Все фестивали бесплатны для молодежи. Регистрация на мероприятия проводится на месте.
Молодежные фестивали организует Таллиннский департамент образования в сотрудничестве с районными молодежными центрами и управами районов.