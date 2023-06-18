Паром, курсирующий на Прангли, сломался. Местный житель: судно наткнулось на камни

На сайте оператора парома Tuuleliinid , в настоящее время говорится о технических проблемах. «В связи с технической неисправностью PL Wrangö, альтернативные рейсы из Келназе 18.06 ~ 18:45. Посадка пассажиров будет осуществляться в соответствии с порядком приобретения билетов. Приносим извинения за доставленные неудобства!» - говорится на сайте.

Однако, по словам местного жителя, из-за сильного ветра и низкой воды судно наткнулось на камни, и паромное сообщение с материком может быть нарушено на некоторое время. «Ожидается, что водолазы осмотрят повреждения судна. Люди, которые приехали на остров только на выходные, сейчас находятся в ожидании», - сказал местный житель Postimees.