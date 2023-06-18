Еще один ⟩ В окрестностях Янеда в Ляэне-Вирумаа продолжаются работы по тушению пожара

Горит около десяти гектаров торфа и леса. Пожар тушит спасательная команда Аравете. В тушении участвуют также руководитель Ида-Харьюского спасательного центра, спасательные команды Косе, Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Кехра, Ласнамяэ и Пирита и спасатели-добровольцы из Ярва-Яани, Аэгвииду, Аланса и Кадрина. У спасателей Раквере также есть цистерны для тушения пожара, а до 8 часов к ликвидации пожара присоединился вертолет.