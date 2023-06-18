В 15:39 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании старых торфяные болота размером 200 на 500 метров в деревне Лясте, недалеко от Янеда в Ляэне-Вирумаа. В 16:04 вызов был повышен до третьего уровня приоритета, а к шести часам - до четвертого.
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Еще один ⟩ В окрестностях Янеда в Ляэне-Вирумаа продолжаются работы по тушению пожара
В тушении задействованы 11 бригад и вертолет
Горит около десяти гектаров торфа и леса. Пожар тушит спасательная команда Аравете. В тушении участвуют также руководитель Ида-Харьюского спасательного центра, спасательные команды Косе, Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Кехра, Ласнамяэ и Пирита и спасатели-добровольцы из Ярва-Яани, Аэгвииду, Аланса и Кадрина. У спасателей Раквере также есть цистерны для тушения пожара, а до 8 часов к ликвидации пожара присоединился вертолет.