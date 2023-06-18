Фото ⟩ Четыре человека пострадали в серьезном ДТП

Около шести часов на 11-м километре дороги Амбла-Рава, на границе между Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа, произошла авария. Автомобиль BMW 530, двигавшийся в направлении Рава, съехал с гравийной дороги и врезался в дерево. В автомобиле находились четыре человека, двое из которых были доставлены в больницу на машине скорой помощи, один из них получил серьезные травмы.