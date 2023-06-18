Фото ⟩ Четыре человека пострадали в серьезном ДТП

Около шести часов на 11-м километре дороги Амбла-Рава, на границе между Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа, произошла авария. Автомобиль BMW 530, двигавшийся в направлении Рава, съехал с гравийной дороги и врезался в дерево. В автомобиле находились четыре человека, двое из которых были доставлены в больницу на машине скорой помощи, один из них получил серьезные травмы.
Водитель автомобиля был трезв и заявил, что в момент аварии ехал со скоростью 60 км/ч. По его словам, они ехали купаться. По наблюдениям журналиста, находившегося на месте происшествия, скорость могла быть выше. BMW был полностью разбит спереди, угол машины с водительской стороны был практически сплющен. Автомобиль, съехавший в кювет, полностью снес одно дерево и с большой силой въехал в другое.