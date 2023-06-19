Студия Postimees: как пережить аномальную жару?

Зной не спадет и в ближайшие дни. Надежды на дожди не оправдались. В Эстонии объявлено предупреждение второго (оранжевого) уровня. Чем это чревато? Будет ли смягчен строжайший запрет на разведение огня в Иванову ночь?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель звена спасательной команды Йыхви Артём Троицкий. Смотрите интрвью в 13:00!
- К чему готовятся спасатели? Какие меры принимаются?
- Что означает предупреждение второго (оранжевого) уровня?
- В волости Виймси запрещено поливать газоны, приостановлены строительные работы. В других регионах ситуация столь же критична?
- Может ли закончиться питьевая вода? Нужно ли ею запасаться?
- Что категорически запрещено в связи жарой и засухой?
- Как долго может продлиться запрет на разведение костров?
- К чему обязывает запрет на курение?
- Что грозит нарушителям запретов?
- Возможны ли постабления к Иваному дню?
- Как провести безопасно праздники?