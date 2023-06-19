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Студия Postimees: как пережить аномальную жару?

13:00 Спасательный департамент
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Зной не спадет и в ближайшие дни. Надежды на дожди не оправдались. В Эстонии объявлено предупреждение второго (оранжевого) уровня. Чем это чревато? Будет ли смягчен строжайший запрет на разведение огня в Иванову ночь?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель звена спасательной команды Йыхви Артём Троицкий. Смотрите интрвью в 13:00!

  • К чему готовятся спасатели? Какие меры принимаются?
  • Что означает предупреждение второго (оранжевого) уровня?
  • В волости Виймси запрещено поливать газоны, приостановлены строительные работы. В других регионах ситуация столь же критична?
  • Может ли закончиться питьевая вода? Нужно ли ею запасаться?
  • Что категорически запрещено в связи жарой и засухой?
  • Как долго может продлиться запрет на разведение костров?
  • К чему обязывает запрет на курение?
  • Что грозит нарушителям запретов? 
  • Возможны ли постабления к Иваному дню?
  • Как провести безопасно праздники?
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