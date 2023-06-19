Фото ⟩ Автомобиль врезался в дерево, пострадала 16-летняя пассажирка

ДТП произошло в деревне Кяру около 20:25, когда автомобиль Škoda, за рулем которого был 18-летний юноша, съехал с дороги и врезался в дерево.

По словам пресс-секретаря полиции, пострадала 16-летняя пассажирка, которую отвезли в больницу. Юноша, на машине которого был знак начинающего водителя, не пострадал.