Фото ⟩ Автомобиль врезался в дерево, пострадала 16-летняя пассажирка

Вчера вечером в автомобиле Škoda, съехавшем в кювет на шоссе Карусе-Калли в волости Ляэнеранна, пострадала 16-летняя девушка. Скорая помощь доставила ее в больницу.
ДТП произошло в деревне Кяру около 20:25, когда автомобиль Škoda, за рулем которого был 18-летний юноша, съехал с дороги и врезался в дерево.
По словам пресс-секретаря полиции, пострадала 16-летняя пассажирка, которую отвезли в больницу. Юноша, на машине которого был знак начинающего водителя, не пострадал.
Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам очевидца, после прибытия полицейских водитель хотел увезти машину с места ДТП, но стражи порядка решительно заявили ему, что это невозможно. Разбитую Škoda увезут на прицепе и тогда, когда полиция даст на это разрешение.