Фото ⟩ Машина с пятью людьми перевернулась на крышу, за мгновение до этого в нее врезался фургон

Управлявший Volkswagen Passat человек сбавил скорость, чтобы повернуть направо, но по пока неустановленным причинам остался незамеченным 31-летним водителем Renault Trafic. Фургон на большой скорости врезался сзади в легковой автомобиль, который после этого вылетел в кювет и вместе с пятью людьми, находившимися внутри, перевернулся на крышу.

Чудом все участники аварии остались живы, особенно повезло водителю фургона, который не был пристегнут ремнем безопасности. Несмотря на то, что после столкновения водитель фургона был в состоянии самостоятельно ходить, его доставили на медосмотр. В больницу также отвезли 22-летнюю пассажирку Volkswagen.