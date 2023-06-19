Наши лучники Робин и Лизелль Яэтма завоевали на этапе Кубка мира бронзу

Эстонская смешанная команда по стрельбе из блочного лука в составе Лизелль Яэтма/Робин Яэтма завершила квалификационные соревнования на шестом месте. Хороший результат позволил пропустить 1/12 финала и вывел сборную Эстонии сразу в 1/8 финала, где они встретились с очень сильной командой из Великобритании (Gibson/Crow). Британцев они победили с результатом 155: 153. Во втором поединке Лизелль и Робин встретились с датской командой, которая потерпела поражение со счетом 156:154.

В полуфинале наш дуэт встретился с колумбийской командой, которой с минимальным отрывом (158:157) проиграл. Это поражение вывело эстонцев в матч за бронзу, в котором они уверенно победили команду Пуэрто-Рико: 155:151.