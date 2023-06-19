ФОТО ⟩ Автомобиль загорелся во время движения, худшего удалось избежать

В понедельник около семи часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на обочине дороги в деревне Выхмассааре волости Пыхья-Сакала загорелся автомобиль Volkswagen.
На момент прибытия спасателей горел моторный отсек автомобиля. В машине в момент возгорания находился только водитель, он не пострадал.
По предварительным данным, машина стала терять мощность во время движения и из-под капота пошел дым. После остановки у обочины в моторном отсеке уже было видно пламя. Удалось не допустить распространения огня на кабину, однако пространство под капотом было полностью уничтожено.
Причина возгорания выясняется.