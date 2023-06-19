Статистика неутешительная: результаты госэкзаменов в этом году нельзя оправдать пандемией

Департамент по делам образования и молодежи обнародовал в Информационной системе экзаменов (EIS) результаты весенних государственных экзаменов выпускников старших классов.
Начальник отдела тестирования и оценки департамента Айми Пюйа отметила успехи всех учеников, ведь они впервые имели дело с государственными экзаменами.
«В первый год пандемии, когда выпускники этого года заканчивали девятый класс, выпускные экзамены не могли быть проведены из-за чрезвычайной ситуации. Таким образом, у учеников не было предыдущего истинного опыта сдачи экзаменов. Однако результаты государственных экзаменов показывают, что, несмотря на трудные времена, наша молодежь является одаренной и питает интерес к учебе», - сказала Пюйа и добавила, что за 27-летнюю историю проведения государственных экзаменов никогда не было так много молодых людей, получивших максимальную оценку, как этой весной.
Она обрадованно сообщила, что один из трех государственных экзаменов на сто баллов сдали в общей сложности 120 старшеклассников, и 108 из них получили максимальный результат по математике.
У выпускников гимназий была возможность сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому как второму языку, математике, и экзамен по иностранному языку.
Всего в этом году государственные экзамены сдавали 10 324 экзаменуемых, из них 8418 - гимназисты, 1524 - учащиеся профессионально-технических учебных заведений и 382 человека, получившие среднее образование ранее. В прошлом году экзаменуемых было 10 126 человек, из них 8 227 человек являлись гимназистами, 1 452 - учащимися профессионально-технических учебных заведений, а 447 - людьми, получившими среднее образование ранее.
Предварительные результаты государственных экзаменов
Представлены предварительные результаты государственных экзаменов. Департамент по делам образования и молодежи опубликует сводную статистику и подробный анализ экзаменов осенью.
Государственный экзамен по эстонскому языку
Средний результат экзамена в этом году - 55,7 балла, экзамен сдавали 7220 человек. На этот раз максимальную оценку, то есть сто баллов, получил один из сдававших экзамен.
Согласно первоначальному анализу результатов, можно увидеть тенденцию к снижению полученных баллов как за чтение, так и за письмо. На это в своих отзывах обратили внимание и оценщики государственного экзамена.
Государственный экзамен по эстонскому как второму языку
Всего в этом году экзамен сдавали 2483 человека, средний результат экзамена - 57,9 балла (в 2022 - 55,9 балла). На государственном экзамене 60 процентов от максимального результата получили 1284 человека, или 51,7 процента сдававших экзамен. Им также будет выдан сертификат о владении языком на уровне B2. (В 2022 году 1199 учеников или 50,5 процента экзаменуемых получили категорию уровня B2). Девять человек из числа сдававших экзамен получили сто баллов.
По сравнению с экзаменом в прошлом году увеличился как показатель среднего результата, так и количество тех, кто получил категорию владения языком B2.
Если на результаты государственных экзаменов прошлых лет могло повлиять дистанционное обучение, то в 2022/2023 гг. обучение проходило в нормальных условиях, то есть так, как было до пандемии.
Государственный экзамен по математике
По математике можно было сдать государственный экзамен на основе узкого или широкого курса математики. 3993 экзаменуемых сдавали экзамен по узкому курсу математики и 4879 экзаменуемых - по широкому курсу математики.
Средний балл за экзамен по узкому курсу математики в этом году составил 33,6 балла, а за экзамен по широкому курсу математики - 59,6 балла. Сто баллов на экзамене по узкому курсу математики получили четыре человека, а на экзамене по широкому курсу математики - 104.
По сравнению с прошлым учебным годом средний результат на экзамене по широкому курсу улучшился на 4,1 балла, а на экзамене по узкому курсу - на 1,4 балла. Свою роль в этом сыграл и тот факт, что в этом году у экзаменуемых было больше возможностей для контактного обучения.
Экзамены по иностранному языку
Как экзамен по иностранному языку выпускники могли сдать государственный экзамен по английскому языку или международный экзамен по английскому языку, а также международный экзамен по французскому или немецкому языку.
В государственном экзамене по английскому языку приняли участие 3980 экзаменуемых, из которых 29,5% получили категорию владения языком уровня В1 и 50,8% - уровня В2. Средний результат на экзамене - 68,6 баллов. Из сдававших экзамен сто баллов получил один человек.
В течение учебного года в международном экзамене по английскому языку Cambridge C1 Advanced приняли участие 4892 учеников. Уровня С1 или выше достигли 4065 учащихся, то есть 83,1 процента из числа сдававших экзамен.
В этом году увеличилось количество людей, которые получили категорию уровней B1 и B2. (В 2022 году 28,6% сдававших экзамен получили категорию уровня B1 и 47,5% - уровня B2).
Большое количество тех, кто сдал экзамен на категорию уровня С1 или С2, свидетельствует о том, что значительное количество учащихся превышает поставленную в учебной программе цель по достижению уровня В2 по иностранному языку по окончании гимназии, что является отличным результатом. При этом выбравшие для сдачи экзамен C1 Advanced 827 учеников оценили свои языковые навыки выше, чем оказалось на самом деле, и должны были принять участие в государственном экзамене по английскому языку.
Международный экзамен по иностранному языку, который приравнивается к государственному экзамену по иностранному языку, 231 человек сдавал по французскому языку и 60 человек - по немецкому языку.
В общей сложности 120 выпускников набрали сто баллов на одном из трех государственных экзаменов. Тех, кто набрал максимальное количество баллов на государственном экзамене, приглашены на организованную Департаментом по делам образования и молодежи «Праздник ста баллов» 27 июня.
В период обжалования с экзаменационными работами можно ознакомиться в Информационной системе экзаменов до 26 июня илина месте в Департаменте по делам образования и молодежи, предварительно зарегистрировавшись.
Апелляции могут быть поданы в Министерство образования и науки в течение пяти рабочих дней после обнародования результатов экзаменов.
Дополнительную информацию об ознакомлении с работами и подаче апелляции можно найти на сайте Департамента по делам образования и молодежи.
Результаты государственных экзаменов в 2018-2023 годах:
Год
Государственный экзамен
Число экзаменуемых
Средний результат
Число получивших сто баллов
Число получивших категорию B2
2018
Эстонский язык
6529
62,2
3
2019
Эстонский язык
6679
62,0
7
2020
Эстонский язык
6027
61,6
7
2021
Эстонский язык
6538
60,3
4
2022
Эстонский язык
7051
60,5
5
2023
Эстонский язык
2018
Эстонский язык как второй язык
2037
63,4
7
1246 (61,2%)
2019
Эстонский язык как втророй язык
2329
63,5
16
1367 (58,7%)
2020
Эстонский язык как втророй язык
1779
67,8
6
1233 (69,3%)
2021
Эстонский язык как втророй язык
2251
63,5
4
1363 (60,6%)
2022
Эстонский язык как втророй язык
2372
55,9
2
1196 (50,4%)
2023
Эстонский язык как втророй язык
2483
57,9
9
1284 (51,7%)
2018
Математика (узкий курс)
3707
37,4
8
2019
Математика (узкий курс)
3718
36,4
2
2020
Математика (узкий курс)
2356
36,4
1
2021
Математика (узкий курс)
2420
43,2
5
2022
Математика (узкий курс)
3926
32,2
5
2023
Математика (узкий курс)
3993
33,6
4
2018
Математика (широкий курс)
4116
55,6
37
2019
Математика (широкий курс)
4466
51,1
39
2020
Математика (широкий курс)
4256
51,0
13
2021
Математика (широкий курс)
4247
49,8
22
2022
Математика (широкий курс)
4738
55,5
23
2023
Математика (широкий курс)
4879
59,6
104
Результаты экзамена по английскому языку в 2018-2023 годах:
Год
Число экзаменуемых
Средний результат
Число получивших сто баллов
Число получивших категорию B1
Число получивших категорию B2
2018
6189
74,7
12
1484 (24%)
3854 (62,3%)
2019
6540
71,8
10
1667 (25,5%)
3721 (56,9%)
2020
не проводился
-
-
-
-
2021
3071
69,4
0
1214 (39,5%)
1426 (46,4%)
2022
4015
66,5
4
1148 (28,6%)
1906 (47,5%)
2023
3980
68,6
1
1175 (29,5%)
2023 (50,8%)