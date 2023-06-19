Статистика неутешительная: результаты госэкзаменов в этом году нельзя оправдать пандемией

Государственный экзамен по эстонскому языку

Средний результат экзамена в этом году - 55,7 балла, экзамен сдавали 7220 человек. На этот раз максимальную оценку, то есть сто баллов, получил один из сдававших экзамен.

Согласно первоначальному анализу результатов, можно увидеть тенденцию к снижению полученных баллов как за чтение, так и за письмо. На это в своих отзывах обратили внимание и оценщики государственного экзамена.

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Всего в этом году экзамен сдавали 2483 человека, средний результат экзамена - 57,9 балла (в 2022 - 55,9 балла). На государственном экзамене 60 процентов от максимального результата получили 1284 человека, или 51,7 процента сдававших экзамен. Им также будет выдан сертификат о владении языком на уровне B2. (В 2022 году 1199 учеников или 50,5 процента экзаменуемых получили категорию уровня B2). Девять человек из числа сдававших экзамен получили сто баллов.

По сравнению с экзаменом в прошлом году увеличился как показатель среднего результата, так и количество тех, кто получил категорию владения языком B2.

Если на результаты государственных экзаменов прошлых лет могло повлиять дистанционное обучение, то в 2022/2023 гг. обучение проходило в нормальных условиях, то есть так, как было до пандемии.

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