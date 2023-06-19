СМИ: клуб отказал игроку сборной Эстонии из-за размера запрошенной зарплаты

Йоонас Тамм, центральный защитник сборной Эстонии по футболу, очень востребованный игрок. Если верить румынским СМИ, за ним охотятся несколько клубов.
В прошлом сезоне Тамм играл за румынский «Бухарест» в Румынии и неплохо себя зарекомендовал, кроме того, заработал игровое время в Лиге конференций. Прошлым летом FCSB подписала с Таммом контракт на 1+1 год. Если бы клуб хотел продлить контракт, это нужно было сделать до 15 мая, но этого не сделали, потому что президент клуба не захотел, чтобы эстонец остался в составе команды.
На данный момент неизвестно, где Тамм продолжит свою клубную карьеру, но, по данным местных СМИ, интерес к нему есть как в Румынии, так и в других странах. Одной из заинтересованных сторон был «Бухарест Рапид», чьим основным игроком является центральный полузащитник эстонской сборной Маттиас Кяйт.
Prosport пишет, что переговоры между Таммом и «Рапидом» закончились довольно быстро, поскольку защитник хотел ежемесячную зарплату в размере 20 000 евро, но клуб не был готов ее платить.
По данным румынских СМИ, месячная зарплата Тамма в прошлом сезоне составляла 13 000 евро, а если бы клуб использовал опцион на второй год, то она увеличилась бы до 16 000.
Теперь Тамм хочет подписать контракт на срок более одного года, сказал он Postimees.
«C небольшой семьей переезжать сложнее. Я хотел бы найти место, где мог бы остаться хотя бы на пару лет. Надеюсь сделать разумный выбор, при котором условия и размер зарплаты совпадут».