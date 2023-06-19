СМИ: клуб отказал игроку сборной Эстонии из-за размера запрошенной зарплаты

В прошлом сезоне Тамм играл за румынский «Бухарест» в Румынии и неплохо себя зарекомендовал, кроме того, заработал игровое время в Лиге конференций. Прошлым летом FCSB подписала с Таммом контракт на 1+1 год. Если бы клуб хотел продлить контракт, это нужно было сделать до 15 мая, но этого не сделали, потому что президент клуба не захотел, чтобы эстонец остался в составе команды.

На данный момент неизвестно, где Тамм продолжит свою клубную карьеру, но, по данным местных СМИ, интерес к нему есть как в Румынии, так и в других странах. Одной из заинтересованных сторон был «Бухарест Рапид», чьим основным игроком является центральный полузащитник эстонской сборной Маттиас Кяйт.

Prosport пишет, что переговоры между Таммом и «Рапидом» закончились довольно быстро, поскольку защитник хотел ежемесячную зарплату в размере 20 000 евро, но клуб не был готов ее платить.

По данным румынских СМИ, месячная зарплата Тамма в прошлом сезоне составляла 13 000 евро, а если бы клуб использовал опцион на второй год, то она увеличилась бы до 16 000.

Теперь Тамм хочет подписать контракт на срок более одного года, сказал он Postimees.