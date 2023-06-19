Сезон клубники начался в этом году очень рано и очень скоро закончится

«Клубника уже поспела, люди, приходите покупать и наслаждайтесь эстонскими ягодами в тех объемах, которые сейчас имеются», - призвала Небокат. По ее словам, к Иванову дню будет очень много ягод. «Праздничные столы на Иванов день должны быть богаты клубникой», - говорит хозяйка хутора Лаари.

Жара помогает ягодам созревать очень быстро, и в ближайшие дни надежд на дожди и похолодание нет. «Советую уже сейчас делать запасы ягод на зиму, а также торопиться съесть свежих ягод столько, сколько сможете», - отмечает Небокат, поясняя, что сезон клубники в этом году из-за засухи может быть очень коротким. «Ко второй неделе июля уже все закончится. А то и раньше», - говорит она.