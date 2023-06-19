В понедельник в начале внеочередного заседания Рийгикогу председатель оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу передал законопроект о недоверии премьер-министру Кае Каллас, подписанный депутатами Эстонской консервативной народной партии, Центристской партии и «Отечества».
Оппозиция инициировала вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас
«Очень необычно, что такой вотум недоверия инициируется всего через несколько месяцев после прихода правительства к власти. Однако личные шаги премьер-министра и политика правительства также являлись прецедентами, – передала в понедельник BNS пресс-служба партии слова Рейнсалу. – Вотум недоверия озвучивает опасения и требования тех, кто не согласен с ложью в политике, с проводимой правительством политикой и с тем фактом, что группы интересов общества доведены до безгласного состояния».
В документе, подписанном всеми оппозиционными депутатами, говорится, что действия правительства усугубляют демографический кризис, что правительство не имеет мандата на повышение налогов, что риторика премьер-министра, сравнивающая оппозицию с диктаторскими режимами, неприемлема, и что коалиция пытается привести парламент в равновесие.
«Правительство Партии реформ, "Ээсти 200" и Социал-демократической партии спешно проталкивает политику, мандата на которую у народа не был ни запрошено, ни получено, а долгосрочные негативные последствия которой даже не оценены. Все это делается в ситуации, когда у нас самый низкий уровень рождаемости за век, масштабный экономический спад и высокая инфляция, что значительно снизило способность семей справляться с жизнью», – говорится в тексте вотума недоверия.