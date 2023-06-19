Оппозиция вынесла вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас

«Очень необычно, что такой вотум недоверия инициируется всего через несколько месяцев после прихода правительства к власти. Однако личные шаги премьер-министра и политика правительства также являлись прецедентами, – передала в понедельник BNS пресс-служба партии слова Рейнсалу. – Вотум недоверия озвучивает опасения и требования тех, кто не согласен с ложью в политике, с проводимой правительством политикой и с тем фактом, что группы интересов общества доведены до безгласного состояния».

В документе, подписанном всеми оппозиционными депутатами, говорится, что действия правительства усугубляют демографический кризис, что правительство не имеет мандата на повышение налогов, что риторика премьер-министра, сравнивающая оппозицию с диктаторскими режимами, неприемлема, и что коалиция пытается привести парламент в равновесие.