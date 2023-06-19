На выходных определились чемпионы Эстонии и Финляндии по парусному спорту в открытом море

В четверг проводилась необходимая подготовка к длинному пятничному этапу в открытом море. В пятницу в 12:00 должен был раздаться стартовый сигнал, но вместо этого появился флаг AP (означает отложенный старт) и пришлось ждать ветра, который так и не пришел. Поэтому всем пришлось вернуться и надеяться на то, что подходящий ветер придет в субботу.

В субботу ветер пришел и день начали этапом короткой дистанции, а затем продолжили 30-мильным морским этапом. Обе гонки проводились во всех группах.

В воскресенье прошли три короткие гонки, после чего определились чемпионы этого года.

Титул эстоно-финского чемпиона группы А достался Финляндии, команде Mercedez-Benz EQ POW: Яни Лехти (капитан), Алекси Лехтонен, Андрес Шёблом, Вили Кайянсинкко, Сампо Вальюс, Туомас Иконен, Сами Лаксман, Хенрик Ресман, Пекка Йоханссон, Каарло Карвонен.

Следующие два призовых места забрали эстонцы. Серебро у команды Shadow (капитан Харлесом Лийв), третье у победившей в прошлом году команды «Олимпик», в которую входят Тийт Вихул (капитан), Меэлис Пилберг, Индрек Улла, Танель Треэп, Кристийна Трууверк, Рауль Ване, Рауль Виннал и Иво Кайс.

В группе B у команды Katariina II под руководством капитана Айвара Туульберга, выступающей под флагом Пярнуского яхт-клуба, конкурентов не оказалось, они заняли первое место и являются действующими чемпионами Эстонии и Финляндии по парусному спорту в открытом море.

Второе место также завоевала команда Пярнуского яхт-клуба на яхте Sugar. Состав команды: капитан Сандро Монтефуско, Маттео Полли, Карла-Роберта Тринка, Паоло Буччарелли, Сийм Отс, Таави Вайгла, Маттео Ивальди, Алессандро Альберти и Отть Киккас.