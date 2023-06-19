На этой неделе над Эстонией на малых высотах будут летать истребители Eurofighter Typhoon

Полеты на малых высотах осуществляются в период с 19 по 23 июня с 10 до 12 часов в восточной, центральной, юго-западной и южной частях Эстонии. У пилотов есть право пролетать над населенными пунктами, но по возможности они будут избегать их.

Страны-члены НАТО предоставляют для проведения учений, тренировок и полетов на малых высотах четко установленные зоны в воздушном пространстве. Страны Балтии также выделили для осуществления полетов на малых высотах определенные зоны.

Полеты на малых высотах проводятся в соответствии с эстонским законодательством. Они осуществляются по договоренности с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.