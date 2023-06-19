Скандал не подпортил репутацию бывшего главы PPA: работодатели все еще заинтересованы в сотрудничестве с ним

«Имеющий большой опыт Эльмар Вахер будет в течение четырех месяцев с июня до конца сентября консультировать Omniva по двум вопросам. Он проанализирует услуги, предлагающиеся государственными и местными органами власти, чтобы определить, какие из них в будущем можно будет предоставлять через почтовые отделения Omniva, - заявил председатель правления Omniva Март Мяги в письменном пояснении. - Вахер также проанализирует возможности использования автопарка Omniva в непиковые часы. Мы ценим многолетний опыт Эльмара Вахера в управлении и сотрудничестве с различными организациями и надеемся, что он поможет нам прийти к решениям, необходимым Omniva».

По словам Мяги, Omniva хочет разработать решение, позволяющее помимо почтовых и посылочных услуг предоставлять и другие общественные услуги в почтовых отделениях компании по всей Эстонии.

«Таким образом, наши услуги станут для людей доступнее и мы будем расходовать все меньше рабочего времени сотрудников почтовых отделений на предоставление этих услуг на месте. Во-вторых, мы хотим более экономно использовать имеющиеся у нас почти 650 автомобилей. Эти решения помогут нам предоставлять более качественные услуги и использовать активы государственной компании экономически оптимальным образом», - добавил Мяги.

Незадолго до истечения срока его полномочий на посту генерального директора PPA Вахер был заподозрен в мошенничестве, в результате которого Ээрик Хельдна получал полицейскую пенсию. Вахер неоднократно утверждал, что не нарушал закон.