ФОТО ⟩ В промышленном здании произошел взрыв растворителя, людей эвакуировали

Сегодня в 11:25 в Центр тревоги поступило сообщение о взрыве растворителя на складе промышленного здания на улице Аардла в Тарту. По данным Спасательного департамента, эвакуация людей была начата немедленно, а уровень пожарной опасности повышен, так как в здании хранятся большие емкости с растворителями.
На место происшествия вызваны полицейские для регулирования дорожного движения, так как склад по адресу Аардла, 25е находится у дороги, железнодорожный переезд также закрыт для движения. В здании запустили вентиляцию, вызвали электриков, за опасным строением также ведется наблюдение с помощью дрона.
В здании работает несколько компаний, пока неизвестно, какой из них принадлежит взорвавшийся раствор. В момент взрыва, по словам людей, находившихся поблизости, между дверями было видно пламя, кому-то понадобилась скорая помощь.
Доступ ко всей территории в настоящее время ограничен.